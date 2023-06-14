Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

У середу на пленарному засіданні у Страсбурзі депутати Європарламенту заявили про засудження руйнування росіянами греблі Каховської гідроелектростанції, у відповідь на це вони закликали Європейський Союз (ЄС) ввести нові санкції проти Росії, а заморожені кошти олігархів з РФ передати на відновлення України, повідомляється у прес-релізі на сайті Європейського парламенту.

"Депутати Європарламенту засудили руйнування дамби Каховської ГЕС, останній військовий злочин, вчинений Росією, за який мають бути вжиті відповідні заходи. Вони закликали ЄС продовжувати свою рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України", - сказано у повідомленні.