Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

За минулий тиждень і два дні поточного просування російських військ не зафіксовано, Сили оборони України не дають їм такої можливості, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"За минулий тиждень і два дні вже цього тижня просування ворога не зафіксовано. Тобто там, де ворог намагається наступати. Приміром, бахмутський напрямок, там і ми намагаємося наступати, і десь - ворог. Тобто ми просуваємося, ворог не просувається, тому що українські війська не дають такої можливості", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Маляр зазначила, що наразі на декількох напрямках триває наступ українських сил, але також на деяких напрямках - наступ ворога.

"Тобто станом на зараз ми перебуваємо і в наступі, і в обороні, просто на різних напрямках. Ворог збільшує наразі кількість обстрілів і артилерійських, мінометних, і авіаційних ударів більше завдає, намагаючись у такий спосіб зупиняти наш наступ", - пояснила заступниця міністра.

Також вона зазначила, що на півдні українські сили стикаються із суцільним мінуванням полів, тому просуватися дуже складно.

"Це, можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене", - додала вона.

Крім того, українські воїни стикаються з тим, що ворог активно застосовує протитанкові керовані ракети і дрони-камікадзе, намагаючись так зупинити наступ.