Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження для подолання наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС - прем'єр

Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами, для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС, повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Щодня ми стаємо свідками величезної шкоди, заподіяної руйнуванням Росією греблі Каховської ГЕС. Ми всі маємо продовжувати допомагати пом'якшувати наслідки екоциду. Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами", - написала прем'єр у твіттері.