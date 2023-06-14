Рівень води в Дніпрі в районі Херсона знижується, підтопленими залишаються 45 населених пунктів - ДСНС

Рівень води в річці Дніпро в районі Херсона продовжує знижуватися і на 13:00 становив 2,07 м (на 10:00 - 2,38 м), повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:00 14 червня на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води – до 2,07 м. Підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в середу.

Як інформує ДСНС, загалом у Херсонській області евакуювали 2 тис. 779 осіб (зокрема, 309 дітей та 78 маломобільних осіб). Врятовано 714 осіб (зокрема, 30 дітей і 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 378 особам. З початку робіт до Служби порятунку 101 надійшло 1330 звернень громадян. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

"Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води. Від початку доби відкачано воду з 40 приміщень (від початку робіт відкачано зі 126 приміщень, а це 30 тис. куб. м води). До робіт залучено 66 мотопомп", - повідомляє ДСНС.

Від початку доби надзвичайники доставили для громадян 13 тонн води (із них 5 тонн питної) та 3 тис. 32 кг продуктів харчування і продуктів першої необхідності.