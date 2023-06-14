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12:45 14.06.2023

В Україні буде створено мережу музеїв науки - Лісовий

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В Україні буде створено мережу музеїв науки - Лісовий

В Україні буде створено мережу музеїв науки, зокрема вже зроблено перші кроки для організації музею науки, що подорожує країною, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Сьогодні вночі російські покидьки вдарили "Калібрами" по Одесі… Унаслідок атаки зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти. В одному з університетів 14 корпусів залишилися без вікон. На місці працюють усі служби, оглядають приміщення, розбирають завали. Комісія оцінює збитки. Крім цього, значних пошкоджень зазнав Музей цікавої науки. Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України", - написав Лісовий у фейсбуці.

Як зазначив міністр, це вже другий зруйнований росіянами музей науки в Україні, до цього було зруйновано музей науки в Маріуполі.

"Але ми обов’язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом", - заявив міністр.

Теги: #наука #музеї #лісовий

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