Події

09:18 14.06.2023

В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

1 хв читати
В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 14 червня понад 1500 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинуло і понад 1016 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

13 червня внаслідок ракетних обстрілів ворога по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець.

Того самого дня внаслідок обстрілу окупантами с. Кар'єрного Херсонської області поранено 9-річну дівчинку.

Теги: #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 13.06.2023
Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

19:17 13.06.2023
Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

19:03 13.06.2023
Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

15:20 13.06.2023
Інформація щодо загибелі російського генерала Горячева уточнюється - Сили оборони України

Інформація щодо загибелі російського генерала Горячева уточнюється - Сили оборони України

11:17 13.06.2023
Сили оборони України в понеділок вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту - ISW

Сили оборони України в понеділок вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту - ISW

10:59 13.06.2023
Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

09:10 13.06.2023
ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

20:35 12.06.2023
Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

19:30 12.06.2023
Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

19:28 12.06.2023
Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

ОСТАННЄ

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

14 червня: Яке сьогодні свято

На різних ділянках фронту є рух уперед - Зеленський

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет

Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА