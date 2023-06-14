В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 14 червня понад 1500 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинуло і понад 1016 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

13 червня внаслідок ракетних обстрілів ворога по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець.

Того самого дня внаслідок обстрілу окупантами с. Кар'єрного Херсонської області поранено 9-річну дівчинку.