У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

У Кривому Розі до 12 осіб збільшилася кількість жертв ракетного обстрілу, від опіків помер 67-річний чоловік, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул у середу вранці.

"На жаль, жертв уже 12 - уночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул інформував, що роботи з ліквідації наслідків удару тривають. Постраждалим надають необхідну допомогу, на місці трагедії працюють 40 бригад комунальників.

Він також нагадав, що 14 червня у Кривому Розі - день жалоби за загиблими внаслідок терористичного ракетного удару.

Напередодні голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36. 12 із них - у лікарні.