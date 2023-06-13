Події

19:56 13.06.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

1 хв читати

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків, бібліотеку та газопровід, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ворог двічі вдарив по Нікополю. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено жінку 1988 р.н.", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок увечері.
За його даними, пошкоджено бібліотеку, два п'ятиповерхові житлові будинки, два чотириповерхові житлові будинки, один газопровід.

Теги: #україна #постраждалі #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 13.06.2023
Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

20:38 13.06.2023
ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

ФРН і Польща близькі до угоди про створення центру техобслуговування німецької техніки для України - посол Німеччини

20:26 13.06.2023
Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

Залужний у розмові з генералом Міллі: На сході та півдні України важкі бої оборонного та наступального характеру, є успіхи

20:25 13.06.2023
Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

19:50 13.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

19:44 13.06.2023
США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

19:43 13.06.2023
Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

19:42 13.06.2023
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

19:16 13.06.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

18:14 13.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

ОСТАННЄ

Кулеба запросив Перу долучитися до зусиль із притягнення Росії до відповідальності

Кулеба запросив Йорданію взяти участь у реалізації української Формули миру

Кулеба запросив Йорданію взяти участь у реалізації української Формули миру

Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Трамп у вівторок постане перед судом у Маямі у справі про приховування секретних документів

На Хмельниччині уламками ворожих повітряних об'єктів пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих немає - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА