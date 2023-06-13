Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків, бібліотеку та газопровід, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ворог двічі вдарив по Нікополю. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено жінку 1988 р.н.", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його даними, пошкоджено бібліотеку, два п'ятиповерхові житлові будинки, два чотириповерхові житлові будинки, один газопровід.