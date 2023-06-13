Події

19:20 13.06.2023

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

РФ продовжує вести загарбницьку війну і, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів повної окупації української території. Так, за добу ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, іншу цивільну й адміністративну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Також протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранських ударних БпЛА "Shahed" по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області та житлових будинках у Кривому Розі.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою.

За добу авіаударів, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Білорусь і далі підтримує збройну агресію РФ проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 атак противника в районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

Теги: #війна #зведення

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