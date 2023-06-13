Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога і трьох - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.