На Хмельниччині уламками ворожих повітряних об'єктів пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих немає - ОВА

Російські війська в ніч на 13 червня атакували Хмельницьку область, у результаті роботи ППО уламками пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих і загиблих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Сталося падіння уламків, якими було пошкоджено шість житлових цивільних будинків. Пошкодження незначні", - йдеться в повідомленні Хмельницької ОВА у вівторок.

Як уточнюється, "травмованих і загиблих немає. На місці події працюють усі відповідні служби".