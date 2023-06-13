Події

18:17 13.06.2023

На Хмельниччині уламками ворожих повітряних об'єктів пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих немає - ОВА

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Російські війська в ніч на 13 червня атакували Хмельницьку область, у результаті роботи ППО уламками пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих і загиблих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Сталося падіння уламків, якими було пошкоджено шість житлових цивільних будинків. Пошкодження незначні", - йдеться в повідомленні Хмельницької ОВА у вівторок.

Як уточнюється, "травмованих і загиблих немає. На місці події працюють усі відповідні служби".

 

Теги: #хмельницька_область #обстріли

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