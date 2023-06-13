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15:39 13.06.2023

В ООН заявили про готовність вирушити на лівий берег Дніпра для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки

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В ООН заявили про готовність вирушити на лівий берег Дніпра для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки

Команда ООН готова вирушити на лівий берег Дніпра в Херсонській області для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки, ідеться в заяві координатора системи ООН в Україні Деніз Браун.

"ООН продовжує взаємодіяти з урядами України та Російської Федерації з метою отримання доступу до всіх мирних жителів, які постраждали від нищівних наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. З операційної точки зору наші човни, співробітники і матеріали готові до відправки. Однак РФ ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправлення на лівий берег Дніпра, включно з м. Олешки", - ідеться в заяві.

В ООН наголосили, що ці гарантії необхідні для безпеки команди і для запобігання додатковим ризикам для людей, яким вони хочуть допомогти.

"ООН продовжить надавати життєво необхідну допомогу в районах під контролем уряду України і докладати всіх можливих зусиль, щоб дістатися до людей, які постраждали від затоплення і потребують невідкладної життєво необхідної допомоги, хоч би де вони перебували", - додали в ООН.

Теги: #оон #каховська_гес

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