Події

14:37 13.06.2023

У Кривому Розі 11 загиблих від удару РФ, пошукову операцію завершено

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У Кривому Розі 11 загиблих від удару РФ, пошукову операцію завершено

Одинадцять мирних жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в ніч на вівторок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.

"Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства в Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог убив у місті 11 мирних жителів. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих, із них четверо загинули внаслідок ракетного удару по житловому 5-поверховому житловому будинку, шістьох витягли з-під завалів складу приватного підприємства. Поранення дістали 28 мирних жителів.

 

Теги: #жертви #кривий_ріг

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