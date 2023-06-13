Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Станом на 13:00 вівторка, 13 червня, відомо про 10 загиблих унаслідок удару по Кривому Рогу, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Станом на 13:00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, важкому та дуже тяжкому стані", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, із 10 загиблих четверо загинуло в житловій п'ятиповерхівці.

"Тіла шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають одну людину. Ще чотири долі обірвав удар по п'ятиповерхівці", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Рятувальна операція триває.

Середу, 14 червня, оголошено в Кривому Розі днем жалоби.

Раніше повідомляли про 25 поранених і шістьох загиблих.