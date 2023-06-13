Сили оборони в ніч на вівторок знищили 11 крилатих ракет, а також один ударний дрон

РФ випустила по Україні в ніч на вівторок 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і чотири БПЛА "Shahed-136/131".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено десять крилатих ракет та один ударний дрон", - повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

Як зазначається, вночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації - вісьмома бомбардувальниками Ту-95мс із району Каспію, а також декількома ударними дронами з південного напрямку.

"У м. Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема п’ятиповерховий будинок", - наголошується в повідомленні.

"Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО", - йдеться в повідомленні.