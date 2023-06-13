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04:06 13.06.2023

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

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США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США продовжили дію санкцій проти Білорусі ще на рік, термін дій обмежень, згідно з раніше прийнятими указами, мав завершитися 16 червня, йдеться у заяві Білого Дому.

Як йдеться у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також "шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму" продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений Указом № 13405 щодо Білорусі", - заявив Байден.

У Білому домі зазначили, що глави закону про національні надзвичайні ситуації передбачають автоматичне припинення дії положення в країні, якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передає Конгресу повідомлення, що таке становище має залишатися чинним.

"Відповідно до цього положення я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан в Республіці Білорусь, оголошений відповідно до Указу № 13405 від 16 червня 2006 р., дія якого була розширена відповідно до Указу № 14038 від 9 серпня 2021 року діятиме і після 16 червня 2023 року", - йдеться у заяві Байдена. 

Теги: #сша #україна #санкції #білорусь

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