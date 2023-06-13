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01:33 13.06.2023

У Херсонській області ввели низку необхідних заходів для безпеки громадян

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У Херсонській області ввели низку необхідних заходів для безпеки громадян

У Херсонській області у зв'язку з наслідками повені після катастрофи на Каховській ГЕС запровадили низку необхідних заходів для безпеки громадян, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Відбулося засідання ради оборони Херсонської області. Рівень води стрімко падає, і ми готуємося до наслідків, які залишить велика вода. Щоб убезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства, ми вводимо низку заходів", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

Зокрема, у мікрорайоні Корабела та Нафтогавані у Херсоні вводять заборону на в'їзд громадян. Лише після їх обстеження та з'ясування ситуації з безпекою відкриють доступ на проїзд громадянам, які мають відповідну реєстрацію або орендують там житло.

Також забороняється в'їзд громадян інших населених пунктів області, де сталося часткове чи повне затоплення.

"Друге, для тих громадян, які весь час були на острові та Нафтогавані з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15 до 12. Відразу наголошую, що отримати медикаменти, їжу та питну воду, які нікуди не виїжджали, зможуть у певних гуманітарних пунктах з 15 годин дня", - наголосив Прокудін.

Також, за його словами, у зв'язку з військовим станом та надзвичайною ситуацією в області під забороною проведення літнього оздоровчого сезону.

Зокрема, на деокупованій території Херсонської області забороняється відвідування та перебування у місцях масового відпочинку, а саме на пляжах, водосховищах, лісопаркових зонах та місцях масового відпочинку, що знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури, сил оборони та інших місць із високим рівнем мінної небезпеки.

Крім того, встановлюється жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів, а саме риби та раків.

Водночас жителів, які евакуювалися, закликали не повертатися відразу ж після того, як зійде повінь.

"Повернутися додому ви зможете тільки після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, правоохоронці та комунальні служби з екологами", - наголосив Прокудін, додавши, що сміття також приберуть після огляду службами.

Роботи продовжуються.

"Наразі енергетики відновили роботу в Херсоні 12 трансформаторних підстанцій. В області ще двох. У селах Ольгівка, Львові, Миколаївці Тягинської громади та Благодатному Калинівській громаді, а також у Чорнобаївці вода відійшла настільки, що ми розпочали стабілізаційно-відновлюючі роботи, зараз на стадії відкачування води. У Чорнобаївці воду відкачали до 12 із 30 будинків. Загалом 6 тис. 800 куб. м. води", - сказав глава ОВА.

За його словами, також розпочали роботи у Благодатному по вул. Шевченківський, а станом на понеділок, 12 червня, вже відновили газопостачання у Білозерці, Антонівці, Садовому. 

Теги: #україна #безпека #заходи #херсонська_область

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