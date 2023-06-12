Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

Рада оборони Харківської області розширила перелік населених пунктів у Куп'янському районі, з яких відбувається обов'язкова евакуація дітей.

"Сьогодні місцева влада фіксує спроби повернення дітей до прикордонних населених пунктів, в яких на момент оголошення обов'язкової евакуації не було дітей. Щоб не допустити цього і з урахуванням напруженої оперативної ситуації на території Куп'янського району, Рада оборони ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів... з яких здійснюється обов'язкова евакуація родин із дітьми", - повідомили кореспондентові агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації (ХОВA).

За словами співрозмовника агентства, йдеться про села і селища у Великобурлуцькій (Григорівка, Хатнє), Вільхуватській (Артільне, Березники, Івашкіне, Комісарове, Мілове, Потихонове, Рублене, Чугунівка, Шевяківка, Широке), Дворічанській (Дворічна, Бологівка, Васильцівка, Водяне, Довгеньке, Западне, Кам'янка, Касьянівка, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Митрофанівка, Нововасилівка, Новомлинськ, Новоужвинівка, Обухівка, Одрадне, Перво-Іванівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Строївка, Фиголівка, Дворічанське) і Петропавлівської (Петропавлівка, Берестове, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Кучерівка, Піщане, Сеньківка, Степова Новоселівка, Табаївка) громад.

"На сьогодні, за останніми даними, у цих населених пунктах дітей немає. Йдеться саме про неповернення дітей на ці території", - зазначив співрозмовник агентства.

Зокрема, як пояснив співрозмовник агентства, йдеться про те, що правоохоронці на блокпостах отримали рекомендації не допускати повернення дітей до цих населених пунктах.

Щодо вовчанського напрямку, то за інформацією пресслужби Харківської ОВА, правоохоронці, представники місцевої влади та волонтери постійно проводять інформаційну роботу серед населення, і сім'ї з дітьми поступово виїжджають із небезпечних територій або самостійно, або за допомогою волонтерів.