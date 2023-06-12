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20:24 12.06.2023

Кулеба: Працюємо над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до якого входитиме Україна

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Україна наразі працює над організацією серйозного міжнародного заходу, що дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, частиною якого, зокрема, стануть Мінстратегпром та "Укроборонпром", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Але в нас з'явилося нове стратегічне політичне завдання або виклик - побудувати Альянс оборонних індустрій світу для підтримки оборони України і тих країн, які будуть в альянсі", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в понеділок.

За його словами, декілька місяців тому Україна почала говорити з партнерами про важливість розгортання нових потужностей оборонної індустрії та інтеграції України в оборонну промисловість Заходу для забезпечення стабільності постачань українським силам і поповнення складів партнерів.

"Україна наразі працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Мінстратегпром та "Укроборонпром". Ми активно спільно працюємо з ними над підготовкою цього заходу. Незабаром міністри оборони держав-членів НАТО також обговорюватимуть із натовською військовою промисловістю, як рухатися далі. Тобто "маховик розкручується". Я переконаний, що ми вирішимо всі ці питання", - заявив Кулеба.

За словами глави МЗС України, Альянс оборонних індустрій дасть змогу вирішити три головні завдання: забезпечити сталість постачань, щоб Україна планомірно отримувала від партнерів артснаряди, запчастини, нову техніку; інтегрувати ОПК України в західну оборонну промисловість, залучити західні технології; налагодити нові сучасні військові розробки для України: дрони, виробництво точних снарядів тощо.

Теги: #оборона #альянс #кулеба

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