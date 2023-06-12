Кулеба: Працюємо над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до якого входитиме Україна

Україна наразі працює над організацією серйозного міжнародного заходу, що дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, частиною якого, зокрема, стануть Мінстратегпром та "Укроборонпром", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Але в нас з'явилося нове стратегічне політичне завдання або виклик - побудувати Альянс оборонних індустрій світу для підтримки оборони України і тих країн, які будуть в альянсі", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в понеділок.

За його словами, декілька місяців тому Україна почала говорити з партнерами про важливість розгортання нових потужностей оборонної індустрії та інтеграції України в оборонну промисловість Заходу для забезпечення стабільності постачань українським силам і поповнення складів партнерів.

"Україна наразі працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Мінстратегпром та "Укроборонпром". Ми активно спільно працюємо з ними над підготовкою цього заходу. Незабаром міністри оборони держав-членів НАТО також обговорюватимуть із натовською військовою промисловістю, як рухатися далі. Тобто "маховик розкручується". Я переконаний, що ми вирішимо всі ці питання", - заявив Кулеба.

За словами глави МЗС України, Альянс оборонних індустрій дасть змогу вирішити три головні завдання: забезпечити сталість постачань, щоб Україна планомірно отримувала від партнерів артснаряди, запчастини, нову техніку; інтегрувати ОПК України в західну оборонну промисловість, залучити західні технології; налагодити нові сучасні військові розробки для України: дрони, виробництво точних снарядів тощо.