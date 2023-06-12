Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

У нещодавно звільнених населених пунктах Донецької області проводять "зачистку", а їхніх жителів евакуюють, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Станом на сьогодні, на 18.00, із Благодатного евакуйовано трьох осіб, усі - дорослі люди. Сторожове - сім осіб, серед яких одна особа з обмеженням руху. Нескучне - одна жінка, також з інвалідністю", - розповів Кириленко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За словами Кириленка, у звільнених населених пунктах відбувається "зачистка".

"Можна сказати, що триває очищення території та виявлення, зокрема й військовослужбовців Російської Федерації, які там залишилися. Є полонені...", - зазначив голова ОВА.

Він також розповів, що після "зачистки", буде проведено розмінування "прохідних шляхів", а потім - стабілізаційні заходи, досвід проведення яких вже є з жовтня минулого року, коли Сили оборони України деокупували Святогірськ і Лиман.