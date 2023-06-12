ВАКС продовжив іще на два місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив іще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави колишньому голові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн.

"12 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.08.2023", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Водночас суд зменшив розмір застави, визначений зазначеному підозрюваному - з 32,208 млн до 16 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду, повідомляти прокурору, детективу чи суду про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 22 грудня 2022 року антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн вісьмом особам, зокрема ексочільнику комітету Верховної Ради, посадовим особам СБУ, АРМА та державних підприємств.

ВАКС 4 січня обрав підозрюваному ексголові комітету ВР запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.

19 квітня ВАКС продовжив запобіжний захід на два місяці, до 17 червня 2023 року, і зменшив розмір застави, визначений підозрюваному як альтернатива арешту, - з 40,260 млн до 32,208 млн грн.

САП не називає імені фігуранта, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").