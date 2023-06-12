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17:37 12.06.2023

Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

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Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

Підвезення води цистернами та водовозами організовано до громад Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, які залишилися без централізованого водопостачання внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Після підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище продовжує міліти. Його рівень зараз неможливо навіть виміряти через низький рівень води. Через це без води вже вся Нікопольщина. У Криворізькому районі - Грушівська та частково Зеленодольська громади", - сказав Лисак у відеозверненні, розміщеному в телеграмі в понеділок.

За його словами, влада - від центральної до місцевої - робить усе можливе, щоб забезпечити населення постраждалих громад водою, та організувала її централізоване підвезення.

"У Криворізькому районі воду подають за графіком. У Нікопольський уже доставили понад 10 цистерн із водою, по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин і близько півсотні водовозів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для жителів передають бізнес і наші міжнародні партнери", - розповів голова обладміністрації.

Лисак наголосив, що якість води, яку підвозять, постійно контролюють фахівці, "вона відповідає всім санітарним нормам і є безпечною".

"Без води залишаються п'ять медичних закладів Нікопольщини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Незважаючи на наявний тут запас води та її підвезення, частину людей евакуюють до лікарень Дніпра та Павлограда. Першими транспортували вісьмох паліативних хворих. Уже сьогодні привезуть тих, хто перебуває на гемодіалізі. В медзакладах Криворіжжя ситуація легша - вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створених там запасів води переважно вистачить більше ніж на місяць. Щоб лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо буріння свердловин. Уже виконано аналіз ґрунтів", - розповів він.

За словами голови обладміністрації, разом із громадами також опрацьовується ймовірність розміщення на територіях механічних водорозбірних колонок. Уже визначено 60 таких локацій у Покровській громаді Нікопольського району, а також у Глеюватській і Апостолівській громадах Криворізького району.

Також, за словами Лисака, вже розпочалася підготовка до будівництва магістрального водоводу, який має забезпечити жителів обох районів централізованим водопостачанням.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/5252

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Теги: #водопостачання #дніпропетровська_область #каховська_гес

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