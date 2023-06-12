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17:28 12.06.2023

СБУ допитала полоненого співробітника ФСБ, який керував загородзагоном окупантів

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Допит полоненого співробітника ФСБ РФ і перехоплення, отримане СБУ, підтверджують, що окупанти використовують тактику загороджувальних загонів, повідомляє українська спецслужба.

"На допиті військових контррозвідників Служби безпеки України опинилися одночасно двоє російських полонених. Один із них – кулеметник окремої роти комендатури ФСБ, який очолював загороджувальний загін", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, про свої військові обов'язки полонений співробітник ФСБ розповів таке: "Стояли на второй линии и не давали отступать "штурму Z". Приказ был при их отступлении бить на поражение".

Другий полонений, як ідеться в повідомленні, той самий "штурмовик Z", який боявся, що його вб'ють свої, на другій лінії.

"Тому він здався в полон українським захисникам. "После прибытия туда (на позицію), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от "птичек". Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать", - розповідає він про свій короткий військовий досвід", - інформують в СБУ.

Як наголошують у СБУ, практику застосування росіянами загороджувальних загонів іще раз підтвердило і перехоплення, отримане СБУ.

"Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. "Мавики" все в воздух поднять. Как принял? "Z" ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено "обнулять" тебе. Под мою ответственность", – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів на "гарячій" ділянці фронту", - зазначено в повідомленні спецслужби.

 

Теги: #сбу #полонені

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