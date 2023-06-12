Події

16:33 12.06.2023

Голова МАГАТЕ їде в Україну

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Голова МАГАТЕ їде в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що відбув до України для зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським.

"У дорозі в Україну на зустріч із президентом Зеленським і з метою представити програму допомоги в ліквідації наслідків катастрофічного розливу Каховського водосховища", - написав він у своєму твіттері у понеділок.

Згідно з повідомленням, Гроссі має намір оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і здійснити ротацію місії МАГАТЕ посиленим складом.

Як повідомлялося, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і розливу Каховського водосховища Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні. Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров'я людей, ґрунт й управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

Теги: #магате #гроссі

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