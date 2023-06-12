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16:13 12.06.2023

Павлюк: Підрив дамби Каховської ГЕС росіянами - спроба зірвати наступ українських сил

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Павлюк: Підрив дамби Каховської ГЕС росіянами - спроба зірвати наступ українських сил

Мета підриву росіянами дамби Каховської ГЕС - спроба зірвати наступ українських сил, після цього окупанти перекинули частину своїх військ на запорізький напрямок, заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Мета одна - зірвати нашу наступальну операцію. Враховуючи те, що вони не змогли зрозуміти наших задумів до кінця, то вони, на мою думку, гарантували безпеку лівого флангу. Тобто підірвавши дамбу - вони зробили бар'єрний рубіж, і цим не допустили нашого наступу з цього боку. І змогли зняти певну кількість своїх частин, щоб перекинути їх на запорізький напрямок, проти нашого наступального угруповання", - сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За словами заступника міністра, російські окупанти зробили все можливе, щоб сконцентрувати своє угруповання на одному напрямку - найімовірнішому, на їхню думку, де наступатимуть українські сили.

"Вони (окупанти - ІФ-У) пішли на все, на жахливий злочин. Вони навіть не попередили людей, які перебували на окупованій території, а це дві третини затопленої площі, що буде такий акт і потрібно рятуватися. І навіть коли це сталося - заспокоювали людей, що все буде нормально. Ми навіть не можемо зрозуміти, які там жертви наразі серед людей", - наголосив Павлюк.

Він також зазначив, що навіть смерть своїх же військ через підрив дамби не зупинила командування армії РФ.

Окрім того, у Міноборони додали, що були всі ознаки підготовки росіянами підриву дамби, й українська розвідка зафіксувала переміщення техніки, однак українські сили не могли протидіяти цьому через те, що ГЕС повністю перебувала під контролем росіян.

"Вони (росіяни - ІФ-У) цим ускладнюють наш рух на цьому напрямку, оскільки навіть зараз під час спроб евакуації населення з тієї території всі наші човни піддаються обстрілу", - наголосив він.

Водночас він нагадав, що там, де "побувала РФ і затрималася на тривалий час, - територія непридатна для життя", населені пункти, по суті, знищені.

"Так само й тут (у Херсонській області - ІФ-У), найімовірніше, розуміючи, що не втримають територію. Це одна з явних ознак, що вони розуміють, що не зможуть утримати територію, тому що знищують усю перспективу проживання на цій території", - заявив заступник міністра оборони.

Теги: #міноборони #каховська_гес

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