У Києві у 2023 р. висадили майже 3 тис. дерев, понад 23 тис. кущів і близько 2 млн квітів

У Києві активно триває робота з озеленення - з початку 2023 року комунальники столиці висадили 2954 дерева, 23 175 кущів і понад 2,2 млн квітів, повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

"Попри всі складнощі, пов'язані з воєнним станом, зелене господарство столиці продовжує працювати і розвиватися. ...ми разом із колегами докладаємо максимум зусиль, щоб міські парки та сквери були доглянутими, а кількість зелених насаджень у місті постійно зростала. Тривають також наші експериментальні проєкти: створення декоративних луків та догляд за ділянками без скошування, які мають величезний екологічний ефект", - зазначив Возний.

У кожному районі Києва було визначено експериментальні ділянки, на яких висаджують декоративні луки та застосовують підхід відмови від косіння. Декоративні луки та обмеження косіння на певних ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні, Парижі та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилок та нектар) комах-запилювачів, що сприяє розвитку біорізноманіття.