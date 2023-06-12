Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі пішов із життя у віці 86 років, повідомляє в понеділок телеканал RAInews.

Берлусконі помер у міланській клініці "Сан-Раффаеле", куди він потрапив минулого тижня. Про смерть експрем'єра італійські ЗМІ дізналися від джерел у його родині - смерть настала приблизно о 9:30 за місцевим часом. Повідомлень від лікарів поки що не надходило.

У понеділок до клініки "Сан-Раффаеле" прибули діти Берлусконі.

Газета "Стампа", зі свого боку, зазначає, що останніми днями стан Берлусконі не покращувався, а вранці у понеділок відбулося різке погіршення.

Берлусконі, який вів боротьбу з лейкемією, госпіталізували минулої п'ятниці в "Сан-Раффаеле". Тоді його лікарі Альберто Дзангрілло і Фабіо Чічері наголошували, що рішення про госпіталізацію "не спричинене погіршенням стану або будь-яким побоюваннями медиків".

Із 5 квітня до 19 травня 2023 року 86-річний Берлусконі пройшов курс лікування в "Сан-Раффаеле".

Очолювана Берлусконі партія "Вперед, Італіє" бере участь у правлячій коаліції, яка наразі при владі в країні.

Берлусконі чотири рази обіймав посаду прем'єра Італії - у 1994 -1995, 2001-2005, 2005-2006 і 2008-2011 роках.