Берлусконі вирішив не боротися за пост президента Італії
Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі ухвалив рішення відмовитись від планів балотуватися на пост президента країни, повідомляє італійське телебачення.
"Ніколи не забував, що колективні інтереси важливіші за особисті цілі, я багато думав, радився з рідними та з лідерами моєї політичної "сім'ї" з приводу отриманої пропозиції", - зазначив Берлусконі у листі до своїх однопартійців.
"Сьогодні Італії потрібна єдність... щоб боротися проти пандемії та вивести країну з кризи", - додав політик, який очолює праву партію "Вперед, Італіє".
Берлусконі повідомив, що під час консультацій дійшов висновку, що цілком може перемогти на виборах, проте все ж таки відмовився від участі в них. Він пояснив це прагненням уникнути розбрату "в країні, якій так потрібна єдність".
Політичні опоненти Берлусконі останніми днями різко висловлювалися проти його кандидатури. Сам експрем'єр повідомив, що і далі працюватиме на благо Італії, але не як її президент.
Берлусконі закликав прем'єра Італії Маріо Драгі залишатися на посаді прем'єра, щоб боротися проти пандемії COVID-19 та інших серйозних проблем. Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що сам Драгі, за деякими даними, думав про те, чи залишитися йому прем'єром, чи - претендувати на пост президента.
Процес виборів глави держави розпочнеться в Італії 24 січня. У ньому беруть участь обидві палати парламенту, а також представники італійських областей.