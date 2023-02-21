Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Колишньому прем'єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі, щоб до кінця сформувати свою думку про російсько-українську війну, потрібно приїхати в Україну та на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будинок пана Берлусконі, мені здається, ніколи не бомбили ракетами щодня. І слава богу, що до нього у двір на танку не заїхав його партнер із Російської Федерації, не знищив його рідних і близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не прокидався о 3 ночі і не починав прати одяг, готувати на два дні наперед своїм дітям, щоб поїсти, бо в наступні 2-3 дні може просто не бути світла через таке "велике кохання братнього російського народу"", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Києві.

При цьому він наголосив: "Я бажаю, щоб в Італії цього ніколи не було, і щоб ніхто такого не пережив, тому що це велика трагедія".

"Але, щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, (Берлусконі – ІФ-У) потрібно сюди приїхати і побачити на власні очі, що відбувається. І тоді, якщо приїде політик - чи не політик і побачить, що тут сталося, які криваві сліди залишила "братня" РФ, тоді ми на одному рівні спілкуватимемося", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що ті чи інші лідери чи екслідери держав мають право на свою особисту думку щодо того, що відбувається в Україні, але головною, на переконання Зеленського, є думка та ставлення до України саме народів цих держав.

"Головне, як мені здається, як ставляться до України, до цієї війни суспільства цих країн, тому що саме вони дають висловлювати ті чи інші думки. Зараз ми бачимо підтримку італійського суспільства. Мені здається, це важливо, бо Італія розуміє, що ми сповідуємо однакові цінності. Ми однаково любимо життя, дітей, поважаємо суверенітет держав, право – на життя, свободу слова тощо. Мені здається, це головне. Ми розуміємо один одного", - резюмував президент.

Раніше експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі обвинувачував президента України Зеленського в нібито атаках на Донецьку та Луганську області через що, на думку Берлусконі, Путін і здійснив повномасштабне вторгнення.

В інтерв'ю La Repubblica Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю та натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Коментуючи зустріч прем'єр-міністерки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі минулого тижня, експрем'єр Італії заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.