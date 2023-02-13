Політика

11:28 13.02.2023

МЗС України: Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна

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МЗС України: Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна

Безглузді звинувачення колишнього італійського прем'єр-міністра та лідера партії "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі на адресу президента України Володимира Зеленського - спроба продемонструвати свою лояльність російському диктатору, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сильвіо Берлусконі розкритикував прем'єр-міністерку Італії за зустріч із президентом України в Брюсселі. За його словами, якби Володимир Зеленський припинив "атакувати" Донбас, війни не було б. Розкажу коротку історію. В 2010 році я працював в українському посольстві в Лівії. Добре пам'ятаю, як тодішній прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати свою лояльність", - написав він у фейсбуці.

У МЗС України заявили, що "безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна", намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору.

За словами спікера, італійський політик повинен усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а тому несе політичну та моральну відповідальність.

"Натомість ми високо цінуємо оперативну реакцію прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі", - додав Ніколенко.

Раніше La Repubblica повідомило, що, за заявою Берлусконі, Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Теги: #берлусконі #мзс_україни

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