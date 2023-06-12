Українські сили звільнили село Новодарівка - Запорізька окрема бригада тероборони

Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення від російської окупації 4 червня села Новодарівка.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - ідеться в повідомленні на сторінці бригади у фейсбуці у понеділок.