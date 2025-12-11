Інтерфакс-Україна
Події
08:08 11.12.2025

ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

Протягом доби російські війська завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали 63-річний чоловік та 71-річна жінка в Пологівському районі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, ворог здійснив три авіаційні удари по Гуляйполю та Тернуватому. Крім того, 291 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, атакував населені пункти Новомиколаївка, Червонодніпровка, Степногірськ, Приморське, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Зелене, Солодке та Затишшя.

"5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Степового, Гуляйполя, Варварівки та Новоандріївки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ранком четверга.

Федоров повідомив також про п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Розумівці, Степовому, Гуляйполю, Варварівці та Новоандріївці, а також 171 артилерійський удар по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Зеленому, Солодкому та Затишшю.

"Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури", — зазначив очільник ОВА.

 

Теги: #запорізька #обстріли

