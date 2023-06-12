Події

10:45 12.06.2023

Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

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Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

"Патріарх, відомий своєю особливою відданістю проблемі збереження довкілля, наголосив на тому, що злочин нищення греблі Каховського водосховища не має залишитися непокараним", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на патріарха за результатами зустрічі з головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським.

Зазначається, що патріарх також передав благословення українському народові та висловив рішучу підтримку України.

Крім того, на зустрічі велика увага була приділена питанням консолідації "людей доброї волі у протидії тому злу, яке несе всьому світові російська військова навала".

"Голова Державної служби та Вселенський патріарх висловили прагнення до всебічного сприяння зміцненню православ’я в Україні, його висхідному поступові, його служінню народові, що переживає найдраматичніший етап своєї новітньої історії", - йдеться в повідомленні.

Теги: #реакція #варфоломій #каховська_гес

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