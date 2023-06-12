Події

09:38 12.06.2023

Голова Херсонської ОВА: Рівень води за ніч знизився на 64 см

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Голова Херсонської ОВА: Рівень води за ніч знизився на 64 см

Рівень води в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра, що на 64 см менше, ніж напередодні ввечері, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рівень води в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на цей момент знизився до 3,29 метра. Якщо порівнювати з учорашнім вечором, то рівень знизився на 64 см", - сказав Прокудін у відеозверненні, розміщеному в його телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його словами, ситуація з підтопленням населених пунктів не змінилася. "У воді залишаються 46 населених пунктів, 32 - на правому березі та 14 - на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок", - повідомив голова ОВА.

"Незважаючи на шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція на правому березі. З водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини, з них - 228 дітей і 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян", - зазначив Прокудін.

"На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуацію росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім і маломобільним жителям області, як це було вчора. Проте рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. Звідти вже витягли 112 осіб", - зазначив очільник ОВА.

Теги: #рівень_води #херсонська_область

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