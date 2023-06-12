Події

09:07 12.06.2023

Протягом останнього тижня окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку - Генштаб

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Протягом останнього тижня окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку - Генштаб

Протягом останнього тижня російські загарбники зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України.

"Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, госпіталь переповнений і має великі показники смертності серед важкопоранених через недостатню кількість медперсоналу. 

Теги: #втрати #ворог #бахмутський_напрямок

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