Протягом останнього тижня окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку - Генштаб

Протягом останнього тижня російські загарбники зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України.

"Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, госпіталь переповнений і має великі показники смертності серед важкопоранених через недостатню кількість медперсоналу.