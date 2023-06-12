12 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 474 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 474 RUSSIAN AGRESSION

12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу.

В Україні - День працівників фондового ринку, у Туркменістані - День науки, у Фінляндії - День Гельсінкі, у Бразилії - День закоханих, на Філіппінах - День незалежності.

Православна церква - початок Петрового посту, день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

День працівника фондового ринку

День працівника фондового ринку щорічно відзначається в Україні 12 червня. Ця дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят країни у 2008 році.

Президент Віктор Ющенко підписав указ №202/2008 про заснування нового свята. У документі зазначено, що нова дата вводиться, "враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату".

Видано перший патент на пристрій протигаза

12 червня 1849 року американське патентне бюро видало Льюїсу Гаслетту перший патент на пристрій протигаза. Винахід називався "Легеневим протектором" і складався з блоку з клапанами на вдих-видих і повстяного фільтра, який приєднували безпосередньо або через трубку до цього блоку. Останній міг кріпитися до носа або до рота.

Ще цього дня:

1923 - Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе з гамівної сорочки, перебуваючи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів);

1929 - Завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва;

1966 - У Києві розпочалася експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1991 - На перших президентських виборах у Росії переміг Борис Єльцин, за якого проголосувало 57,3% виборців;

1994 - Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу;

1999 - У Приштину (столицю Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатіна" у них сталася сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії;

2008 - Жителі Ірландії на референдумі відкинули Лісабонський договір - полегшений варіант Євроконституції;

2009 - Усі телевізійні станції США переходять з аналогової на цифрову трансляцію;

2018 - Відбулася перша в історії зустріч на вищому рівні глав КНДР і США.

Церковне свято

Петрів піст

Піст починається в понеділок, рівно за тиждень після Дня Святого Духа, наступного за Трійцею, на 57-й день після Великодня. Петрівський піст встановлений у пам'ять першоверховних апостолів Петра і Павла, які постили, готуючи себе для Євангельської проповіді.

Тривалість Петрового посту залежить від дня святкування Великодня: найтриваліший піст може тривати шість тижнів, а найкоротший - вісім днів.

Закінчується Петрів піст завжди в День апостолів Петра і Павла 12 липня, якщо тільки свято святих апостолів Петра і Павла буде не в середу і не в п'ятницю.

Кухня Петрового посту вважається несуворою - з раціону виключають продукти тваринного походження, дозволяється вживати в їжу тільки рослинні продукти і рибу. У середу і п'ятницю не рекомендується вживати рибу і рослинну олію, в інші дні риба дозволяється.

Іменини: Василь.