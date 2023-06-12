Події

06:53 12.06.2023

12 червня: Яке сьогодні свято

3 хв читати
12 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 474 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 474 RUSSIAN AGRESSION

12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу.

В Україні - День працівників фондового ринку, у Туркменістані - День науки, у Фінляндії - День Гельсінкі, у Бразилії - День закоханих, на Філіппінах - День незалежності.

Православна церква - початок Петрового посту, день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

День працівника фондового ринку

День працівника фондового ринку щорічно відзначається в Україні 12 червня. Ця дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят країни у 2008 році.

Президент Віктор Ющенко підписав указ №202/2008 про заснування нового свята. У документі зазначено, що нова дата вводиться, "враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату".

Видано перший патент на пристрій протигаза

12 червня 1849 року американське патентне бюро видало Льюїсу Гаслетту перший патент на пристрій протигаза. Винахід називався "Легеневим протектором" і складався з блоку з клапанами на вдих-видих і повстяного фільтра, який приєднували безпосередньо або через трубку до цього блоку. Останній міг кріпитися до носа або до рота.

Ще цього дня:

1923 - Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе з гамівної сорочки, перебуваючи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів);

1929 - Завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва;

1966 - У Києві розпочалася експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1991 - На перших президентських виборах у Росії переміг Борис Єльцин, за якого проголосувало 57,3% виборців;

1994 - Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу;

1999 - У Приштину (столицю Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатіна" у них сталася сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії;

2008 - Жителі Ірландії на референдумі відкинули Лісабонський договір - полегшений варіант Євроконституції;

2009 - Усі телевізійні станції США переходять з аналогової на цифрову трансляцію;

2018 - Відбулася перша в історії зустріч на вищому рівні глав КНДР і США.

Церковне свято

Петрів піст

Піст починається в понеділок, рівно за тиждень після Дня Святого Духа, наступного за Трійцею, на 57-й день після Великодня. Петрівський піст встановлений у пам'ять першоверховних апостолів Петра і Павла, які постили, готуючи себе для Євангельської проповіді.

Тривалість Петрового посту залежить від дня святкування Великодня: найтриваліший піст може тривати шість тижнів, а найкоротший - вісім днів.

Закінчується Петрів піст завжди в День апостолів Петра і Павла 12 липня, якщо тільки свято святих апостолів Петра і Павла буде не в середу і не в п'ятницю.

Кухня Петрового посту вважається несуворою - з раціону виключають продукти тваринного походження, дозволяється вживати в їжу тільки рослинні продукти і рибу. У середу і п'ятницю не рекомендується вживати рибу і рослинну олію, в інші дні риба дозволяється.

Іменини: Василь.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #12червня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:55 08.06.2023
8 червня: Яке сьогодні свято

8 червня: Яке сьогодні свято

06:54 05.06.2023
5 червня: Яке сьогодні свято

5 червня: Яке сьогодні свято

06:50 04.06.2023
4 червня: Яке сьогодні свято

4 червня: Яке сьогодні свято

07:01 03.06.2023
3 червня: Яке сьогодні свято

3 червня: Яке сьогодні свято

07:03 01.06.2023
1 червня: Яке сьогодні свято

1 червня: Яке сьогодні свято

07:08 30.05.2023
30 травня: Яке сьогодні свято

30 травня: Яке сьогодні свято

06:37 26.05.2023
26 травня: Яке сьогодні свято

26 травня: Яке сьогодні свято

07:00 24.05.2023
24 травня: Яке сьогодні свято

24 травня: Яке сьогодні свято

07:06 23.05.2023
23 травня: Яке сьогодні свято

23 травня: Яке сьогодні свято

06:59 21.05.2023
21 травня: Яке сьогодні свято

21 травня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 7 БПЛА, 11 од. авто і спецтехніки, 5 бронемашин, 10 артилерійських систем і 5 танків противника

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Україна надасть повний доступ до уражених повінню територій і свідків Міжнародному кримінальному суду

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

ОСТАННЄ

Протягом останнього тижня окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку - Генштаб

Рівень води в Миколаєві станом на ранок понеділка становить 55 см - мер

ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 7 БПЛА, 11 од. авто і спецтехніки, 5 бронемашин, 10 артилерійських систем і 5 танків противника

У столиці придатними визнані 65% укриттів, ще 21% можуть стати такими після облаштування, - результати перевірки 100% укриттів

Минулої доби окупанти здійснили п'ять обстрілів прикордоння Сумщини – ОВА

Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

Колишній найманець ПВК "Вагнер" виявив бажання вступити до лав РДК

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя, пошкоджено три будинки, гуртожиток, медустанову та лінії електромережі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА