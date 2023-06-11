Напружена ситуація з водопостачанням трьох громад Херсонщини та міста Берислав

Напружена ситуація з водопостачанням зберігається в Мілевській, Новоолександрівській, Нововоронцовській громадах Бериславського району Херсонської області, а також у м. Берислав, без централізованого водопостачання залишаються 30 тисяч мешканців мікрорайону Острів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у відеозверненні в неділю.

"Учора о 20-й годині відновлено централізоване водопостачання в Білозерці (ІФ-У Білозерського району), створено резерв бутильованої води, у Великоолександрівській громаді (ІФ-У Бериславського району) водопостачання населення здійснюється в штатному режимі, у Калинівську громаду (ІФ-У Бериславського району) вранці організовано доставку води та їжі через Інгулець. Також туди наші колеги доставили 4 очисних мобільних станцій і 15 тонн води. Уже організували переправу в півтори тонни води до Краснолюбецька (ІФ-У село Великописарівського району)", - сказав Прокудін.

Він наголосив, що "поки що напружена ситуація із забезпеченням жителів Нововоронцовської (І-ФУ Бериславського району), Мілевської, Новоолександрівської громад і в місті Берислав, загалом це 19 населених пунктів". Також очільник ОВА поінформував, що без централізованого водопостачання залишаються 30 тисяч жителів мікрорайону Острів у Херсоні.

Водночас він повідомив, що в смт Антонівка, підпорядковане Дніпровській райраді міста Херсона, вода щодня подається за графіком з 9:00 до 14:00 за допомогою двох артезіанських свердловин, від генераторів.

Прокудін повідомив, що ситуація перебуває під постійним контролем, а також вживаються заходи з пошуку рішень, щоб у найкоротші терміни забезпечити стабільне водопостачання для громад, де є проблеми з водою".

"Ми вже займаємося прокладанням нових свердловин, проведенням, приведенням до ладу старих, а також пошуком нових джерел води, як-от річки, що виникають на місці підходу води. Усе водопостачання проходитиме відповідну обробку та перевірку. Ми дотримуємося всіх санітарних і гігієнічних стандартів, щоб гарантувати, що вода, яку отримують громадяни, є безпечною для пиття і використання", - заявив він.

Окрім цього, сьогодні Прокудін зустрівся з міністром охорони здоров'я, за його словами вони "опрацювали механізм дій влади та готовність наших лікарень Херсонщини на випадок спалаху інфекційних хвороб. Визначили необхідність оснащення медичним і діагностичним обладнанням витратними матеріалами для діагностики кишкових захворювань".

При цьому очільник ОВА наголосив на відсутності випадків пов'язаних з інфекційною захворюваністю.