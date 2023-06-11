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20:43 11.06.2023

Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно - звернення Зеленського і Трюдо до канадських журналістів

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Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно - звернення Зеленського і Трюдо до канадських журналістів

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до канадських журналістів подякував їм за поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.

"Дякую вам за те, що ви разом із Україною... Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх, коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а й на цінності... Дякую вам за поширення правди про російські злочини війни!", - сказав Зеленський у спільному з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо зверненні, текст якого опубліковано на сайті глави Української держави в неділю.

Він назвав можливості ЗМІ "мабуть, найвищою силою в сучасному світі". "Дякую вам за те, що ви спрямовуєте вашу силу заради людей і людяності", - сказав президент України.

Трюдо, зі свого боку, також наголосив на важливості роботи журналістів, зазначивши, що зараз "страшний час для журналістів і для демократій".

"Зараз на ЗМІ здійснюється тиск, а демократія перебуває в занепаді. Журналістів переслідують, цензурують, їм погрожують і навіть убивають. Лідери принижують вашу роботу. І люди дедалі менше довіряють нашим демократіям і нашим інституціям. Четверта влада є однією з наших найважливіших демократичних інституцій. Ми не можемо дозволити, щоб її послабили цинічні політики чи великі корпорації, які хочуть ухилитися від своїх зобов’язань щодо сплати справедливої частки", - сказав він.

При цьому глава канадського уряду наголосив, що "немає нічого більш правдивого або важливого, ніж нинішній момент нашої історії". "Україна та українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший. Сьогодні ми маємо можливість висловити нашу вдячність усім, хто проливає світло на жорстоку війну Путіна... Ви робите демократію сильнішою", - наголосив Трюдо.

 

 

Теги: #президент #канада #журналісти

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