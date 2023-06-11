Зеленський зустрівся з міністром з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністра з питань зміни клімату та довкілля Об'єднаних Арабських Еміратів, главу Офісу з міжнародних справ при президенті ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, президент привернув увагу міністра до наслідків скоєних Росією екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну та наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду і відшкодування завданих збитків.

Окрему увагу було приділено питанням реалізації української формули миру та Плану відновлення України. Глава держави особливо наголосив на можливостях для еміратських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації цих програм.

Зеленський також наголосив на важливості візиту еміратського високопосадовця та подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку українського народу та надану гуманітарну допомогу.

"Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу та розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію", - сказав Зеленський.