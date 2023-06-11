Події

08:12 11.06.2023

Унаслідок обстрілів вісім мешканців Донецької області дістали поранення

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Унаслідок обстрілів вісім мешканців Донецької області дістали поранення

Протягом минулого дня 8 жителів Донецької області, зокрема, у Красногорівці та Лимані дістали поранення внаслідок обстрілів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в неділю вранці.

"За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донецької області: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Сєверному та Максимільянівці", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко також додав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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