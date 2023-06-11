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07:46 11.06.2023

Після руйнування дамби Каховської ГЕС гуманітарна ситуація в Україні значно погіршилася, близько 700 тис. осіб потребують питної води

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Після руйнування дамби Каховської ГЕС гуманітарна ситуація в Україні значно погіршилася, близько 700 тис. осіб потребують питної води

Гуманітарна ситуація в Україні значно погіршилася в результаті руйнування дамби Каховської ГЕС, зазначив заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв'ю Associated Press.

"700 000 людей потребують питної води... руйнівні наслідки повені в одній із найважливіших житниць світу майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продовольство в усьому світі та зменшення кількості їжі для мільйонів людей, які її потребують", - сказав Гріффітс.

Він також наголосив, що "правда в тому, що це лише початок того, щоб побачити наслідки цього акту".

Водночас, Гріффітс підтвердив, що досі Росія не надала ООН доступу до окупованих територій для надання допомоги постраждалим від повені.

За його словами, реагування на надзвичайні ситуації необхідне для порятунку життів, "але за цим стоїть величезна проблема, що насувається, - нестача належної питної води для цих 700 000 осіб" як на підконтрольній Україні, так і на окупованій Росією територіях.

Він також констатував затоплення важливих сільськогосподарських угідь і проблему забезпечення водою Запорізької АЕС, що насувається. Крім того, Гріффітс наголосив, що вода ринула на заміновані райони, "і ми обов'язково побачимо ці міни, що плавають у місцях, де люди на них не очікують", погрожуючи дорослим і особливо дітям.

"Таким чином, це каскад проблем, починаючи з того, щоб дати можливість людям вижити сьогодні, а потім дати їм якісь перспективи на завтра", - сказав заступник генсека ООН.

Він зазначив, що через широкомасштабні наслідки "майже неминуче" Організація Об'єднаних Націй звернеться зі спеціальним закликом щодо виділення додаткових коштів для надання допомоги Україні, щоб впоратися з "абсолютно новими масштабами" наслідків прориву дамби. Але, на його думку, необхідно почекати кілька тижнів, щоб побачити економічні, медичні та екологічні наслідки, перш ніж оголосити про це.

 

Теги: #оон #каховська

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