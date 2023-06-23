Події

07:38 23.06.2023

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

1 хв читати
У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, у мікрорайоні Корабел (м. Херсон) відновлюють електропостачання, у 42 багатоповерхівках підтвердили цілісність газових мереж, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вибухотехніки вже обстежили 580 га. Там виявили та знешкодили 76 вибухових предметів. Енергетики обстежили підстанції в мікрорайоні Корабел, ремонтують обладнання та проводять випробування електромереж.

Працівники Херсонводоканалу продовжують відкачувати воду із заглиблених приміщень, провели очищення двох резервуарів питної води.

Перевіряють і газорозподільну мережу в районі Корабел.

Уже є позитивна відповідь щодо герметичності в 42-х багатоповерхівках і ще в 9-ти будинках", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що з підтоплених районів продовжують вивозити сміття, повністю завершено прибирання в Чорнобаївській громаді.

За даними ОВА, станом на вечір четверга, 22 червня, підтопленими залишалися 214 будинків у Херсоні, а також у Благодатівці та Новогреднєвому Великоолександрівського району Херсонської області.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на ранок 22 червня в Херсонській області спостерігалося поступове зниження рівня води. Від початку доби рівень знизився на 2 см, до позначки 0,15 м.

"Підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованому - 17 населених пунктів", - зазначалося в повідомленні в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #відновлення #херсонська_область #каховська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 22.06.2023
ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

14:37 22.06.2023
Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

08:24 22.06.2023
Окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, три людини поранені

Окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, три людини поранені

07:38 22.06.2023
На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків

На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків

00:08 22.06.2023
Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

19:50 21.06.2023
Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

16:55 21.06.2023
Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

15:53 21.06.2023
Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

14:35 21.06.2023
Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

12:35 21.06.2023
ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

ОСТАННЄ

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

В Україні з 23 червня починає роботу Єдиний реєстр зброї

МЗС України закликало світову спільноту консолідовано відреагувати на загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗС України за добу ліквідували близько 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 36 од. автомобільної та спецтехніки, 15 бронемашин, 4 танки, 9 БПЛА і 3 засоби ППО противника

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб змінити хід війни, вона вступить у війну проти НАТО - проєкт резолюції в Сенаті США

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА