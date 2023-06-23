У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, у мікрорайоні Корабел (м. Херсон) відновлюють електропостачання, у 42 багатоповерхівках підтвердили цілісність газових мереж, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вибухотехніки вже обстежили 580 га. Там виявили та знешкодили 76 вибухових предметів. Енергетики обстежили підстанції в мікрорайоні Корабел, ремонтують обладнання та проводять випробування електромереж.

Працівники Херсонводоканалу продовжують відкачувати воду із заглиблених приміщень, провели очищення двох резервуарів питної води.

Перевіряють і газорозподільну мережу в районі Корабел.

Уже є позитивна відповідь щодо герметичності в 42-х багатоповерхівках і ще в 9-ти будинках", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що з підтоплених районів продовжують вивозити сміття, повністю завершено прибирання в Чорнобаївській громаді.

За даними ОВА, станом на вечір четверга, 22 червня, підтопленими залишалися 214 будинків у Херсоні, а також у Благодатівці та Новогреднєвому Великоолександрівського району Херсонської області.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на ранок 22 червня в Херсонській області спостерігалося поступове зниження рівня води. Від початку доби рівень знизився на 2 см, до позначки 0,15 м.

"Підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованому - 17 населених пунктів", - зазначалося в повідомленні в телеграм-каналі.