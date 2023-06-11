Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії для захисту української культури та самобутності - МЗС

Канада запроваджує додаткові економічні санкції проти Росії через спроби знищити культурні об'єкти України, у санкційному списку фігурують українці, які працюють у музеях і культурних центрах, що співпрацюють із РФ, повідомляється на сайті уряду Канади з посиланням на Міністерство закордонних справ.

"Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосила сьогодні, що Канада запроваджує додаткові санкції проти 24 фізичних та 17 юридичних осіб в Україні в рамках Положення про спеціальні економічні заходи (Україна). Ці нові заходи є прямою відповіддю на спроби Росії знищити культурні об'єкти, установи та самобутність України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

МЗС Канади наголошує, "крім значної шкоди і повного руйнування низки культурних об'єктів України, тисячі українських культурних артефактів було визнано зниклими або, за повідомленнями, вкраденими російськими військами на тимчасово окупованих територіях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та до цього під час спроби анексії Криму в 2014 році. У своєму прагненні стерти самобутність України Росія, як повідомляється, незаконно вивозила артефакти з України і пошкоджувала об'єкти культурної спадщини".

"Канада запроваджує санкції проти осіб, пов'язаних із крадіжкою Росією українських культурних об'єктів, щоб протистояти зусиллям Кремля з "русифікації" культури України. До списку осіб, проти яких запроваджуються санкції, входять українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах, що співпрацюють із Росією. До нього також занесено нещодавно створені на тимчасово окупованих територіях України структури, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із приватними військовими компаніями, що виникли в Україні та воюють на боці Росії", - наголошується в повідомленні.

Раніше канадське телебачення повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про санкції щодо 24 осіб і 17 компаній за ймовірну підтримку дій Росії в Україні.

