Події

16:57 10.06.2023

Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

2 хв читати
Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у Києві про надання додатково 500 млн доларів військової допомоги Україні.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 млн доларів нового фінансування для військової допомоги. Загалом ми надали вже понад 8 млрд доларів, з яких 1 млрд військової допомоги", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Канада приєднається до процесів навчання українських пілотів польотам на західних літаках

"Ми також дамо додаткові 287 ракет АІМ-7 Sparrow, які були надані для того, щоб захистити небо України, і крім того - 10 тисяч снарядів 155-мм калібру", - зазначив Трюдо.

Говорячи про санкції, Трюдо згадав про російський літак, який минулої весни приземлився в аеропорту Торонто. "Ми негайно його затримали. Сьогодні через законодавство, яке ми ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, який був у власності Росії, і починаємо процес передання цього активу Україні, щоб він більше ніколи не використовувався Росією на підтримку війни", - сказав канадський прем'єр.

Він також оголосив про надання 10 мільйонів доларів для допомоги постраждалим від повені після вибуху на Каховській ГЕС.

Трюдо також відзначив запуск національної програми підтримки психічного здоров'я, якою керує перша леді Олена Зеленська. "Мета програми - допомогти людям пережити стрес, пов'язаний із війною, і досвід, викликаний травматичними подіями. Каната визнає, наскільки важлива тема психічного здоров'я для України, і саме тому ми також тут, щоб вам допомогти". - сказав він.

Теги: #канада #допомога #трюдо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 10.06.2023
Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо

Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо

16:17 10.06.2023
В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

15:58 10.06.2023
Зеленський і Трюдо ухвалили декларацію за підсумками зустрічі в Києві

Зеленський і Трюдо ухвалили декларацію за підсумками зустрічі в Києві

15:48 10.06.2023
Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

12:58 10.06.2023
Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

12:40 10.06.2023
Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

08:37 10.06.2023
Безпосереднім завданням МКЧХ є забезпечення жителів Херсона чистою питною водою

Безпосереднім завданням МКЧХ є забезпечення жителів Херсона чистою питною водою

12:59 09.06.2023
Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

08:44 09.06.2023
Кулеба і Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу і саміт НАТО

Кулеба і Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу і саміт НАТО

07:45 09.06.2023
США надасть фінансову та гуманітарну допомогу українцям, які постраждали в результаті катастрофи на Каховській ГЕС

США надасть фінансову та гуманітарну допомогу українцям, які постраждали в результаті катастрофи на Каховській ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів за останні 2 доби - британська розвідка

ОСТАННЄ

У Києві в результаті негоди підтоплено низку вулиць, дорожні служби працюють на місцях - Кличко

Держприкордонслужба зафіксувала чистий відтік з України 25 тис. осіб після трьох збалансованих тижнів

В Україні найближчими днями короткочасні дощі, місцями грози

Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

Відкрито справу за фактом загибелі людей унаслідок атаки дронами та ракетами по Одеській області - Офіс генпрокурора

Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

РФ відновила доступ до ключових західних мікросхем, Іран допомагає їй будувати завод із виробництва дронів - ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ щонаймене на чотирьох ділянках фронту, інформацію про втрати техніки перебільшено - ISW

Вибух прогримів на фабриці з виробництва вибухівки в Туреччині, загинули п'ятеро людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА