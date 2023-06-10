Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у Києві про надання додатково 500 млн доларів військової допомоги Україні.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 млн доларів нового фінансування для військової допомоги. Загалом ми надали вже понад 8 млрд доларів, з яких 1 млрд військової допомоги", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Канада приєднається до процесів навчання українських пілотів польотам на західних літаках

"Ми також дамо додаткові 287 ракет АІМ-7 Sparrow, які були надані для того, щоб захистити небо України, і крім того - 10 тисяч снарядів 155-мм калібру", - зазначив Трюдо.

Говорячи про санкції, Трюдо згадав про російський літак, який минулої весни приземлився в аеропорту Торонто. "Ми негайно його затримали. Сьогодні через законодавство, яке ми ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, який був у власності Росії, і починаємо процес передання цього активу Україні, щоб він більше ніколи не використовувався Росією на підтримку війни", - сказав канадський прем'єр.

Він також оголосив про надання 10 мільйонів доларів для допомоги постраждалим від повені після вибуху на Каховській ГЕС.

Трюдо також відзначив запуск національної програми підтримки психічного здоров'я, якою керує перша леді Олена Зеленська. "Мета програми - допомогти людям пережити стрес, пов'язаний із війною, і досвід, викликаний травматичними подіями. Каната визнає, наскільки важлива тема психічного здоров'я для України, і саме тому ми також тут, щоб вам допомогти". - сказав він.