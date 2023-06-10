Сили оборони ліквідували вісім ворожих дронів і дві ракети над Одесою вночі

Збройні сили України ліквідували 8 ворожих дронів і 2 ракети в ніч на суботу над Одесою, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У небі над Одесою вночі Силами оборони знищено 8 дронів - камікадзе і 2 ракети ворога", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, одна ворожа ракета влучила в узбережжя Одеської області. У результаті від уламків і вибухової хвилі постраждали троє людей.