Події

07:54 10.06.2023

Сили оборони ліквідували вісім ворожих дронів і дві ракети над Одесою вночі

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Сили оборони ліквідували вісім ворожих дронів і дві ракети над Одесою вночі

Збройні сили України ліквідували 8 ворожих дронів і 2 ракети в ніч на суботу над Одесою, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У небі над Одесою вночі Силами оборони знищено 8 дронів - камікадзе і 2 ракети ворога", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, одна ворожа ракета влучила в узбережжя Одеської області. У результаті від уламків і вибухової хвилі постраждали троє людей.

 

 

 

Теги: #одеса #ліквідація #дрони

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