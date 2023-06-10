Події

07:46 10.06.2023

Окупанти 16 разів обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування

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Окупанти 16 разів обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування

Російські окупаційні війська упродовж п'ятниці 16 разів обстріляли Сумську область, є поранені та руйнування, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнацькій громаді був артобстріл із самохідних артилерійських установок (САУ) (4 вибухи). Унаслідок обстрілу поранено 1 місцевого жителя, пошкоджено 1 приватний житловий будинок, господарську споруду, гараж.

У Новослобідській громаді здійснено мінометний обстріл (7 вибухів).

По Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (39 вибухів) і артилерії (10 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).

У Великописарівській громаді був обстріл із міномета (5 вибухів) та артобстріл із САУ (7 вибухів)

У Миропільській громаді росіяни здійснили обстріл із міномета (4 вибухи).

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (26 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів)

У Шалигинській громаді 3 міни скинув ворог на її територію.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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