Події

01:09 10.06.2023

У небі над Одеською та Миколаївською областю ворог атакує ударними "шахедами", можливе падіння уламків та загоряння

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У небі над Одеською та Миколаївською областю ворог атакує ударними "шахедами", можливе падіння уламків та загоряння

У небі над Одеською та Миколаївською областю російські окупаційні війська атакують ударними "шахедами", можливе падіння уламків та займання, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В небі над Одеською та Миколаївською триває бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.

"Будьте в укриттях, не знімайте та не викладайте роботу ППО!", - наголосив Назаров.

Теги: #пво #україна #одеська_область #миколаївська_область

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