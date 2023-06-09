Події

21:08 09.06.2023

Глава МЗС України: від успіху наших солдатів дуже багато залежатиме на дипломатичному треку

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Глава МЗС України: від успіху наших солдатів дуже багато залежатиме на дипломатичному треку

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український контрнаступ перебуває в центрі всіх переговорів, і від успіху Збройних сил України дуже багато чого залежатиме на дипломатичному треку.

Як зазначив міністр в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, наразі "одночасно відбувається дуже багато речей", але в центрі всіх подій - український контрнаступ.

"І від успіху наших солдатів дуже багато залежатиме на дипломатичному треку. Ми робимо все для того, щоб в українського солдата було все необхідне на фронті для успішного контрнаступу: зброя, техніка. Але паралельно ми розуміємо, що хочемо прийти "в точку", де Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, стане центром, навколо якого об'єднуватимуться всі країни. Тобто, щоб війна була закінчена на умовах України, а не на чиїхось ще: китайських, африканських, південноамериканських. При всій повазі до них", - сказав Кулеба.

 

 

Теги: #зсу #успіхи #дипломатія

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