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16:38 09.06.2023

"Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на інших станціях компанії

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"Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на інших станціях компанії

ПрАТ "Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на будь-якій іншій станції компанії, повідомила компанія на своєму сайті в п'ятницю.

"У всіх співробітників Каховської ГЕС є можливість працевлаштуватися на інших станціях компанії. Вибір станції за їхнім бажанням. Щоб підтримати морально, щоб допомогти зберегти кваліфіковані кадри і професіоналів нашої галузі", - зазначив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота, слова якого процитовано на сайті.

Як поінформували в ПрАТ, із березня 2022 року компанія розпочала активну роботу із допомоги в релокації співробітників Каховської ГЕС, які потребували виїзду з окупованої території.

"Частину співробітників було працевлаштовано на інших станціях, але залишалися ще ті, хто не бажав залишати домівки в Херсонській області", - зазначили в "Укргідроенерго".

Теги: #укргідроенерго #каховська_гес

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