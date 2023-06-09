Сил і засобів для проведення рятувальної операції в Херсоні достатньо, евакуація триватиме ще кілька днів - Гуменюк

Евакуаційна операція в Херсоні у зв'язку з підривом Росією Каховської ГЕС триватиме ще кілька днів, сил та засобів там наразі достатньо, тому в'їзд волонтерів було обмежено, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Рятувальна операція відбувається фактично на лінії фронту. Оповіщати про кількість людей, залучених до цієї операції, абсолютно недоцільно. Повідомляти про кількість техніки, яка задіяна на цьому напрямку, абсолютно неможливо. Ми не намагаємося приховати, ми хочемо розуміння, і говоримо: сил і засобів зараз абсолютно достатньо. Саме тому сьогодні в Херсон навіть було обмежено прибуття волонтерської допомоги", - сказала Гуменюк на брифінгу в п'ятницю.

За її словами, операція з евакуації та ліквідації наслідків триватиме ще кілька днів, і допомога може знадобитися згодом, однак зараз в'їзд волонтерів краще призупинити.

Сили оборони запевнили, що наразі там є все необхідне, і також не слід наражати на ризик більшу кількість людей через обстріли з боку військ РФ.

"Проведення такої роботи евакуаційної в умовах дуже серйозної загрози обстрілів має свої правила. І для того щоб не створювати зайвого скупчення людей, не перевантажувати медичні заклади та інші структури і Сили оборони, є необхідність дозувати допомогу, яка надходить. Вона ще буде потрібна в наступні дні, коли виснажиться той ресурс, який задіяний зараз", - зазначила Гуменюк.

Щодо евакуації на тимчасово окупованій території Херсонської області вона сказала, що "там дуже складний процес евакуації". Зокрема, Гуменюк нагадала, що президент звертався до міжнародних організацій, щоб вони вплинули на окупаційні війська для організації термінового порятунку людей.

Водночас, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення в Херсонській області, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні.

"Задля безпеки ДСНС закликає громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення на Херсонщині", - йдеться в повідомленні ДСНС у п'ятницю.

Як повідомляється з посиланням на в. о. директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайла Гриба, "у районі Острів м. Херсона наразі вкрай складна ситуація, район повністю затоплений. Вода досягає перших поверхів".

"Проте люди, які перебувають на шостих-сьомих поверхах, не хочуть евакуюватися, не дослухаються до наших прохань виїхати, чекають, що скоро вода спаде, і не розуміють, наскільки складна нині ситуація. Тож хочу звернутися до всіх тих, хто ще не виїхав, - вода зійде, проте це буде тривалий процес. Рятувальники не можуть постійно підвозити продукти харчування та воду. Тож закликаємо всіх покинути небезпечні ділянки. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб евакуювати людей", - сказав Гриб, слова якого наводить пресслужба відомства.